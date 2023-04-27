امير عبداللهيان: إيران تدعم استقرار لبنان وحكومته وشعبه ومقاومته وجيشه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، في لقائه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبناني نجيب ميقاتي، دعم إيران لاستقرار لبنان، وحكومته وشعبه ومقاومته وجيشه.

وفي اللقاء الذي جرى في بيروت اليوم الخميس، أكد وزير الخارجية الايراني ضرورة توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري.

واضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون لحل أزمة الطاقة والكهرباء في لبنان ومستعدة لتزويد لبنان بخبرته ومساعداته الفنية في مجال إنشاء وتشغيل محطات توليد الكهرباء وكذلك الصيانة في هذا المجال.

كما شدد وزير الخارجية على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستقرار في لبنان وللحكومة والشعب والمقاومة والجيش اللبناني.

وقال أمير عبد اللهيان: إن قضايا لبنان ، بما في ذلك انتخاب رئيس الجمهورية واستكمال العملية السياسية في هذا البلد ، يجب أن يديرها ويحلها اللبنانيون أنفسهم ، ومن خلال الحوار والاتفاق بين التيارات السياسية اللبنانية ، وينبغي للمساعدات والمبادرات الخارجية أن يتم توفيرها بحسن نية ، برفقة وموافقة اللبنانيين حكومة وشعباً ، ويمكن أن يتم ذلك بما يتماشى مع خيار اللبنانيين وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية.

كما أوضح وزير الخارجية في هذا الاجتماع وجهات نظر ايران فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين واليمن والسودان وأفغانستان وأوكرانيا.

وفي هذا اللقاء ، اكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أهمية العلاقات بين البلدين وشرح الاوضاع الحالية في لبنان، مرحبًا مرة أخرى بالاتفاق الأخير بين إيران والسعودية والذي ستكون له نتائج إيجابية على القضايا الإقليمية.

ووصف ميقاتي إيران بأنها دولة مهمة في المنطقة وشدد على أهمية العلاقات القائمة مع تقديره لمواقف إيران البناءة تجاه لبنان.

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