ظريف يلتقي بعدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية

وعرضت الشخصيات السياسية وممثلو الاحزاب اللبنانية خلال اللقاء الذي جرى في السفارة الايرانية بالعاصمة بيروت وجهات نظرها حول اخر تطورات الشان اللبناني والمنطقة وكذلك العلاقات الثنائية بين طهران وبيروت.

بدوره اكد ظريف خلال اللقاء دعم ايران للعملية السياسية في لبنان والتنوع والتعايش بين الجماعات اللبنانية .

وشدد وزير الخارجية الايراني على ان ايران دافعت دوما عن سيادة لبنان واستقلاله في مقابل الاعداء .

وكان وزير الدولة للشؤون البرلمانية محمود قماطي كممثل عن حزب الله لبنان ووزير السياحة اواديس كيدانيان كممثل على حزب داشناك الارميني ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية كممثل عن حزب الاتحاد السني من بين كبار المسؤولين الذين حضروا اللقاء مع ظريف .

كما حضر اللقاء كلا من رئيس حزب التوحيد العربي الدرزي وئام وهاب ورئيس الحزب الوطني الاجتماعي السوري حنا الناشف ورئيس المكتب السياسي لحركة امل جميل حايك وعضو حزب التيار الوطني الحر المسيحي ناجي غاريوس وعضو حزب المردة المسيحي بيير بعقليني وامين عام منظمة الشعب الناصري النائب اسامة سعد كممثل والنائب عدنان طرابلسي كممثل عن الجمعية الاسلامية الخيرية وامن عام فصيل مرابطون مصطفى حمدان وعدة شخصيات وممثلين عن الاحزاب الاخرى في لبنان .