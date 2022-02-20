ايران وقطر تتفقان على انشاء نفق بحري يصل بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير الطرق والبناء الايراني، علي أكبر صفائي، في اشارة إلى الاجتماعات المشتركة للوفد الإيراني برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني مع وزير النقل القطري ووزارة الشؤون البحرية والموانئ في هذا البلد قائلاً: "إن وزارة الطرق والتنمية العمرانية تحضر لأربعة اتفاقيات، في القطاع الجوي، والقطاع البحري، ومجال الموانئ، واخيرا إنشاء نفق تحت الماء بين إيران وقطر، وهو مشروع فريد من نوعه وسيكون من ميناء دير بوشهر إلى قطر".

وأضاف: "نحن نتفاوض ونتشاور، ومؤسسة الموانئ ستقدم الاتفاقيات الثلاث تحت إشراف وزير الطرق حتى يتم التوقيع عليها بشكل نهائي في حضور رئيس الجمهورية".

وحول إنشاء النفق الذي يربط جميع دول الشمال وأوروبا وبحر قزوين والشرق والغرب بالطرق البرية والسكك الحديدية قال صفائي: "إن هذا المشروع هو تطور كبير لقطر والجمهورية الإسلامية في ايران لربط الخليج الفارسي بالشمال والجنوب وإقامة اتصال واسع مع غرب آسيا وبحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط".

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