نمو ترانزيت السكك الحديدية في ايران بنسبة 220 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن وزارة الطرق والتنمية العمرانية ان مساعد وزير الطرق والمدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية الايرانية "سعيد رسولي" قال: لقد شهد ترانزيت السكك الحديدية في ايران نمواً بنسبة 220 بالمئة خلال الاشهر السته الاولی (من العام الإيراني الحالي) مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية.

وأشار رسولي إلى زيادة حركة الترانزيت عبر إيران مع افتتاح خط سكة حديد خواف-هرات وربط إيران وأفغانستان بالسكك الحديدية قائلاً: ان إيران تربط أفغانستان بالمياه الحرة حيث يتم عبور المنتجات المعدنية الأفغانية عبر إيران، كما ان جزءً مهماً من إمكانات خط سكة حديد خواف-هرات هو حركة الترانزيت بين تركيا ودول رابطة الدول المستقلة إلى أفغانستان.

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