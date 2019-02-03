الادميرال أمير رستكاري: نصنع %70 من قطع الغواصات في داخل البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الصناعات البحرية الادميرال "أمير رستكاري"، نوه خلال مراسم التوقيع على اتفاقية صنع أربع غواصات في منظمة الموانئ والملاحة، إلى أنه تم توقيع هذه الاتفاقية على اعتاب الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية بين وزارتي الطرق والدفاع لصنع 44 غواصة تحتاجها منظمة الموانئ والملاحة في مجالات مختلفة تشمل غواصات انقاذ واطفاء وسياحة وترفيه بقيمة تبلغ 140 مليون يورو في منظمة الصناعات البحرية وسيتم اتمام المشروع خلال ثلاث سنوات.

وأضاف أنه سيتم انهاء صنع 4 غواصات خلال خمسة عشر شهرا.

وأوضح أن منظمة الصناعات البحرية اليوم يمكنها بالإضافة إلى تصنيع أهم الغواصات، تصنيع القطع والمعدات المطلوبة لتصنيع الغواصات والتي تتكون من انظمة اتصالات سلكية ولاسلكية ورادارات وانظمة مساعدة الملاحة.

وتابع أن الغواصات التي يتم صنعها في المنظمة تستخدم قطع محلية الصنع وانه سيتم تسليم غواصات إيرانية بالكامل لمنظمة الموانئ خلال السنوات الثلاث القادمة./انتهى/