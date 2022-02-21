رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيراني يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وايران ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وبحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية والتاريخية، مؤكدين على ضرورة الاستفادة من القدرات العالية للبلدين في هذا الصدد.

وفيما يخص الجولات الأربع التي جرت بواسطة العراق بين ايران والسعودية في بغداد، قال مستشار الأمن القومي العراقي: "إن تفاهم البلدين مهم جدا للمنطقة والعالم"، مؤكداً على أن العراق يدعم يدعم المفاوضات الايرانية السعودية بشكل كبير. كما أعرب عن تفاؤله بنتيجة الجولة الخامسة من المحادثات المُقرر عقدها في بغداد قريبا.

وأشار مستشار الأمن القومي العراقي إلى اتفاقية الجزائر عام 1975 بين إيران والعراق مؤكدا على اهميتها ودعا إلى تنفيذها، قائلاً: "إن الاتفاقية في مصلحة البلدين الجارين".

ومن جانبه أكد رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيراني على استعداد إيران للتعاون وتبادل المعرفة والمعلومات مع العراق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين./انتهى/