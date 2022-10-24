نوري المالكي: الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قريباً جداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان لمكتبه ان المالكي "استقبل بمكتبه اليوم سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي واستعرضا مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد ، كما تم التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في المجالات المختلفة وكذلك التعاون في حل ازمة المياه التي يعاني منها العراق".

وأشار المالكي الى "عمق العلاقات العراقية التركية وضرورة تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين" مؤكدا ان "العراق يسعى في المرحلة القادمة الى تعزيز الاستقرار والتعاون مع جميع الاصدقاء والاشقاء".

وبين ان "العراق منفتح على دول العالم ويسعى إلى استثمار علاقاته الإيجابية في إطار تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل من خلال اقامة المشاريع التنموية والخدمية، مبينا ان الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قريبا جدا وسيشترك في تمثيلها كل مكونات الشعب العراقي ، داعيا الجميع الى دعم العراق في المرحلة الراهنة من اجل تعزيز الامن والسلام في جميع بلدان المنطقة".

ومن جانبه أعرب السفير كوناي استعداد بلاده لدعم العراق، مؤكدا حرص تركيا على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ورغبتها في توثيق العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين .

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