ائتلاف دولة القانون: الاتفاق الايراني السعودي ضربة موجعة للهيمنة الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون العراقي، محمد الشمري، ان "هذا الاتفاق سيفضي بالعديد من الملفات الإيجابية على الصعيد العراقي في ظل السياسية المتزنة التي تلعبها الصين في الشرط الأوسط"، مشيرا الى انه "للعراق دور في الوساطة والتهيئة مع الصين من اجل إعادة العلاقة بين السعودية وإيران".

وتابع، ان "مثل هذه العلاقات والاتفاقيات هي بمثابة بداية ملامح الضعف الأمريكي في المنطقة"، لافتا الى ان "إعادة العلاقات الخارجية بين ايران والسعودية عن طريق الوساطة الصينية ضربة موجعة للهيمنة الامريكية".

وبشأن استفادة العراق من اتفاقية ايران والسعودية، يبين الشمري: ان "هذه الاتفاقية ستنعكس إيجابيا على الساحة السياسية العراقية واستقرارها في الفترة المقبلة"، مضيفا ان " الاتفاقية انتصار سياسي يحسب لإيران على امريكا".

وبحسب بيان ثلاثي صادر عن كل من إيران والسعودية والصين نص على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما في غضون مدة لا تتجاوز الشهرين، كما سيعمل البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية فيما شكرت كل من السعودية و ايران بغداد وسلطنة عمان على دورهما في استضافة جولات.

المصدر: المعلومة

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