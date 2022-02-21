رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيراني يلتقي رئيس الأركان للجيش العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث رئيس الأركان العامة للجيش العراقي، ورئيس جامعة الدفاع الوطني الإيرانية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين.

وقد اصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا اعلنت فيه ان رئيس الاركان العامة للجيش العراقي عبد الامير رشيد يارالله، استقبل اليوم الاحد رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيرانية اللواء اسماعيل احمدي مقدم والوفد المرافق له بمقر وزارة الدفاع العراقية.

وجاء في البيان، ان الجانبان ناقشا سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات وتطوير القدرات بين المؤسسات التعليمية العراقية والإيرانية.

كما ذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها أن الوفد الإيراني شكر رئيس الأركان العراقي على الترحيب الحار، وثمن جهود الجيش العراقي والتقدم الكبير الذي أحرز في مختلف أركانه./انتهى/