جامعة طهران تقيم المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية والتفاعل الحضاري بمدة يومين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد عزف نشيد الجمهورية الإسلامية ونشيد جمهورية العراق، قدم سكرتير المؤتمر الدكتور قاسمي أثناء تهنئته بعيد مبعث الرسول الاعظم(ص) والترحيب بالضيوف المحليين والأجانب، تقريرا موجزا عن الفعاليات التي تمت لعقد هذا المؤتمر.

وقال الدكتور قاسمي ان الموضوع الأساسي الذي اجتمعنا من أجله في هذا المؤتمر العلمي هو تفاعل الحضارة وحوار الثقافات، عالمنا اليوم بأمس الحاجة لنشر ثقافة الحوار والتعايش وتنحية الخلافات والصراعات.

وخلال المؤتمر صرح رئيس كلية فارابي دكتور حميد زارع نتطلع أن تؤدي المحادثات والمقالات التي قدمت في هذا المؤتمر إلى تطوير العلاقات العلمية واكتشاف الحلول لمزيد من ازدهار حضارة الدول الإسلامية.

كما انه القى رئيس جامعة الكوفة دكتور ياسر لفته حسون كلمة وقال أن الثقافة اقتراح عظيم يشمل جميع الإنجازات العلمية للإنسان، وأن التفاعل يلعب دورًا مهمًا في التقارب بين الأمم.

كما انه قال رئيس المؤتمر الدولي لقسم العراق الدكتور سالم الحصاني خلال الاجتماع ان اللغة العربية هي اللغة الأكثر اكتمالا في العالم وإحدى اللغات العالمية الشائعة وهي تتفوق من نواحي كثيرة على العديد من اللغات.

ثم تحدث اربعة من الضيوف وهم الدكتور محمد عبد الحسين الخطيب والدكتورة هنا اسكندر والدكتور خليل برويني والدكتور علي رضا محمد رضائي كل منهم عن دور اللغة وخاصة العربية بين الشعوب. وسيستمر الاجتماع الى يوم الار بعاء 2 مارس2022.

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