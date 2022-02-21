الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لتعقب فلول "داعش" في صلاح الدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلقت قيادة عمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، عملية تفتيش واسعة في مناطق البعيجي والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للعمليات بأنّه شاركت بالعملية قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واللواء 51 في الحشد الشعبي، وتأتي هذه العملية لتفتيش المناطق الوعرة لمنع تسلسل عناصر تنظيم "داعش".

وأمس، أفاد مصدر أمني عراقي، بانطلاق عملية أمنية شمالي العاصمة بغداد، وقال المصدر لـوسائل إعلام عراقية إن "قوات الحشد الشعبي انطلقت في عملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وقبل أيام، أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل والي الأنبار لدى "داعش" وأحد مساعديه، في ضربةٍ جوية في صحراء الرطبة.

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