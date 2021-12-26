إطلاق 4 عمليات عسكرية لملاحقة فلول "داعش" في محافظة الأنبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق بيان خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، "شرعت التشكيلات الأمنية في تنفيذ 3 عمليات استباقية لملاحقة فلول تنظيم داعش".

وأفاد البيان بأن "العملية الأولى انطلقت في جنوب غربي قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، أما الثانية فانطلقت غرب مدينة الثرثار بمحافظة صلاح الدين (شمال)، فيما انطلقت العملية الثالثة جنوب قضاء الحضر بمحافظة نينوى (شمال)".

وأوضح أن "هذه العمليات تأتي لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتطهير الأراضي، ومكافحة الجريمة بمختلف صورها من أجل خلق بيئة آمنة".

وفي بيان آخر، أعلنت "هيئة الحشد الشعبي" التابعة للجيش العراقي إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة فلول تنظيم "داعش" في منطقة جبال حمرين الوعرة بمحافظة ديالى.

وقال الحشد في بيانه، إن "خطط العملية وُضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش العراقي، إذ انطلقت قوات الحشد في العملية من 5 محاور، وبغطاء جوي من طيران الجيش".

وأضاف أن "العملية تهدف لملاحقة فلول العدو والقضاء على مضافته (موقع التجمع) في تلك المنطقة لتقييد حركته التي ينفذ من خلالها هجمات على القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء".

وتأتي العمليات العسكرية عقب تزايد وتيرة هجمات "داعش" على القوات العراقية خلال الأسابيع الماضية، خاصة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان شمالي البلاد.

ورغم إعلان العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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