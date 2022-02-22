الرئيس الايراني: على الدول الافريقية عدم السماح للغرب وأمريكا باستغلالها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، التقى مساء الثلاثاء على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في قطر، برئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ نيغويما، واشار إلى امتلاك الدول الإفريقية لشعب ذو عزيمة وقوة قادر على بناء هذه القارة في ظل امتلاكها للذخائر والموارد البشرية اللازمة، قائلاً: "هناك أشخاص يعملون بجد يمكنهم لعب دور فعال في تنمية القارة الأفريقية".

وأضاف: "الدول الغربية حافظت على روحها الاستعمارية ولم تغير سوى أساليبها الاستعمارية".

وقال الرئيس الايراني إنه من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية، إن الدول الأفريقية لديها إمكانات كبيرة للتقدم، مضيفًا: "نحن على استعداد للتعاون وتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، بما في ذلك تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى هذه الدول، بما في ذلك غينيا الاستوائية ".

وردًا على تصريحات رئيس غينيا الاستوائية بأن أياً من الدول الأوروبية لم تقدم مساعدة كبيرة لنا ضد كورونا وأن عدداً كبيراً من أبنائنا قد ماتوا جراء وباء كورونا. وقال رئيسي: "نحن أيضاً في إيران لو لم نصنع اللقاح بأنفسنا، لما أعطانا الغربيون اللقاح، لكن اليوم، تنتج 6 شركات إيرانية لقاحات ضد كورونا.

ودعا الرئيس الايراني، وزير الخارجية إلى وضع الخطط اللازمة لعقد اجتماع لجنة التعاون المشترك مع غينيا الاستوائية في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على استخدم كل القدرات والمجالات المتاحة لتوسيع العلاقات مع غينيا الاستوائية.

واردف رئيسي: "الدول الغربية وامريكا سعت وراء مصالحها الخاصة فقط أينما ذهبت، لكن على الدول الأفريقية ان تنظر الى تجاربها في السنوات السابقة مع الاستعمار الغربي وألا تسمح للدول الغربية وامريكا بإعادة استغلالها لقارة إفريقيا".

ومن جهته قال رئيس غينيا الاستوائية، أوبيانغ نيغويما: "لقد استُعمرت الدول الأفريقية من قبل الدول الغربية لسنوات عديدة، وهي بحاجة اليوم إلى العمل مع دول مثل إيران لتكون قادرة على الاستفادة من مواردها الغنية لصالح الشعب الأفريقي".

وأضاف الرئيس الغيني: "الدول الغربية ليست جيدة بأي حال من الأحوال في التعامل مع الدول الأفريقية، وحتى لو قدمت لنا مساعدة محدودة، فإنها ستجعل هذه المساعدة على الفور مشروطة بإجراءات تقوم بها الدول الأفريقية بما يخدم مصالحها".

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