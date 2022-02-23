رئيسي يهنئ بمناسبة العيد الوطني لليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، في رسائل منفصلة الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بمناسبة العيد الوطني، مضيفا انه تقوم العلاقات الودية والتاريخية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية واليابان على أساس الثقة والاحترام المتبادل.

في رسالته إلى رئيس وزراء اليابان، أعرب الرئيس الايراني عن أمله أن في ضوء سياسات الحكومة اليابانية، سنشهد استمرار التعاون وزيادة التشاور بين كبار المسؤولين في البلدين والمزيد من التوسع وتعزيز العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما قال رئيسي مخاطبا إمبراطور اليابان: نتطلع بأن تتوسع العلاقات التاريخية والودية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية واليابان بمساعدة وجهود الجانبين.

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