الشرطة الألمانية اعتقلتني بعد عودتي من طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي، إنريكي مورا فی تغريدة على تويتر: " في طريقي إلى بروكسل عندما كنت عائدًا من طهران اعتقلت من قبل الشرطة الألمانية دون أي تفسير"، مضيفا إن اعتقاله تم في مطار فرانكفورت في ألمانيا.

وفي وقت سابق كتب نائب مفوّض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل لقد تم إطلاق سراحي مع اثنين من زملائي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في فيينا ورئيس المجموعة الخاصة بإيران في خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي" وابقينا منفصلين ورفضوا ان يقدموا أى تفسيراً على ما يبدو أنه انتهاك لاتفاقية فيينا.

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