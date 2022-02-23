تحالف الثبات الوطني سيضم نحو 130 نائباً وسيعلن رسميا بالايام المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الكتاب، ان “الاطار التنسيقي سينبثق منه تحالف جديد باسم الثبات وسيضم مجموعة كتل وشخصيات من الاكراد والسنة والمستقلين وبالتالي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف ان “تحالف الثبات سيضم نحو 130 مقعدا داخل مجلس النواب، حيث تم تسجيل معظم الشخصيات والكتل الداخلة في هذا التحالف من اجل التواجد داخل البرلمان تحت المسمى المذكور”.

وبين ان “الاطار التنسيقي او تحالف الثبات الذي سيعلن عنه في الأيام المقبلة، فتح الباب امام الجميع بهدف الانظمام لهذا التحالف والاتفاق مع الأطراف السياسية الأخرى للخروج من الانسداد السياسي الحاصل”. /انتهى/