اتفاق ايراني قطري على تعزيز التعاون الجوي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح رضوي، في تصريح له السبت، ان الاتفاق هذا جرى خلال اللقاء امس، بين رئيس هيئة الطيران المدني الايراني "محمد محمدي بخش" ونظيره القطري "محمد فالح الهجري". واضاف، ان الجانبين استعرضا فرص تطوير التعاون الثنائي واستخدام الطاقات الجوية المتاحة، خلال فترة كاس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

ولفت هذا المسؤول بوزارة الطرق الايرانية وفقا لارنا، ان رئيس هيئة الطيران المدني القطرية "محمد فالح الهجري"، وصل امس الجمعة الى طهران لاجراء مباحثات مع نظيره الايراني بشأن تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.

وسيتم على اساس الاتفاقية الموقعة بين طهران والدوحة، السماح لشركات الطيران الايراني بتسيير مزيد من الرحلات المباشرة خصيصا لمشجعي المونديال 2022 في قطر. كما تم ابلاغ الجانب القطري، بحسب المتحدث باسم هيئة الطيران الايرانية، قرار الغاء تاشيرات الدخول بالنسبة للرعايا الاجانب الذين يرغبون في زيارة جزيرة كيش (جنوب ايران) والاقامة فيها خلال منافسات كاس العالم.

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