أمير عبداللهيان: اميركا هي المسؤولة عن الازمات التي يعيشها الشعب الأفغاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال بحث الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية، شدد عبد اللهيان خلال القاء على أهمية تعزيز الحوار بين دول المنطقة، ونوه إلى أن تشكيل حكومة شاملة هو السبيل لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.

ومن جهته أبلغ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سلام المسوؤلين القطريين للرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي وتمنياتهم التوفيق للحكومة الإيرانية الجديدة.

وأكد وزير الخارجية القطري على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والعمل على تسريع إصدار التأشيرات التجارية وتسهيل التعاون التجاري بين القطاعات الخاصة في البلدين.

كما بحث الطرفان سبل التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر فيما يتعلق بإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر./انتهى/