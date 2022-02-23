سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً في الذكرى الثانية لمعركة "بأس الصادقين"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك في المسير الذي جاب شوارع محافظة خانيونس وصولاً إلى منزل الشهيد محمد الناعم، عشرات المقاتلين وفي مقدمتهم عناصر وحدة النخبة في سرايا القدس.

وفي كلمة حركة الجهاد الإسلامي أمام منزل الشهيد، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي درويش الغرابلي، أن حركة الجهاد وسراياها المظفرة أتت اليوم في الذكري الثانية لمعركة بأس الصادقين، لنقول للعدو أن عُدتُّمْ عُدْنَا.

وقال القيادي درويش: "اليوم في ذكرك يا محمد نقول نحن في سرايا القدس أن دمائك ودماء محمد شحادة وعبد الله السبع وعادل جندية اليوم، سرايا القدس ترسل بها رسالة إلى أهلنا في الشيخ جراح والنقب أننا سنستجيب لندائكم".

وأضاف: "كما نوجه رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال أننا معكم ولن نخذلكم وأن نداء الأمين العام لا يزال حاضراً في عقولنا وأن سيف القدس لا يزال مشرعًا وسنبقي الاوفياء لكم و لدمائكم".

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