وزارة الدفاع الروسية تعلن حصيلة العملية الخاصة في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وزارة الخارجية الروسية عن الوزير لافروف قوله خلال محادثات مع نظيره الباكستاني عزيز تشادوري: "لسوء الحظ، لا يحترم أصدقاؤنا الغربيون القانون الدولي، ويحاولون تدميره والترويج لما يسمونه - النظام القائم على القواعد".

وأضاف لافروف، أن "الطريقة التي لا تقتصر بها الدول الغربية على أراضي الدول الأعضاء في الناتو والمطالبة بنطاق واسع، فضلا عن كيفية ترويجها للاستراتيجيات المزعومة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تشهد على شهيتها لجميع الكوكب".

وتابع: "نأمل أن تظل هناك فرصة للعودة إلى القانون الدولي والالتزامات الدولية.. سنكون بالتأكيد مستعدين دائما لحوار سيعيدنا إلى العدالة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

بيسكوف: الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدًا للشعب الروس

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول أن عدم عسكرة أوكرانيا يعني تصفية وتدمير جيشها: "هذا يعني تحييد القدرات العسكرية التي نمت بشكل كبير مؤخرًا بفضل المشاركات النشطة للدول الأجنبية".

وأضاف حول إمكانية إجراء مفاوضات بين بوتين وزيلينسكي: "لماذا لا، إذا كانت أوكرانيا مستعدة للحديث عن مخاوف موسكو الأمنية".

وقال عن احتمال تغيير النظام في أوكرانيا: "هذه المسألة تخص اختيار الشعب الأوكراني".

وأكد أن الرئيس بوتين هو من يحدد مدة العملية الخاصة لمنع عسكرة أوكرانيا، وهذا يتوقف على مدى فعاليتها وجدواها.

الاتحاد الأوروبي: أعددنا خطة لاستقبال لاجئين من أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي وضع خطة لاستقبال اللاجئين الذين يحتمل قدومهم من أوكرانيا إلى الدول المحاذية له

وأضافت أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم: " كنا نأمل في الأفضل منذ شهور، لكننا نستعد لحدوث الأسوأ".

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "والآن، بالتعاون مع خدمات الحدود، أعددنا خطة لاستقبال لاجئين من أوكرانيا في البلدان الحدودية في الاتحاد الأوروبي".

نواب أوكرانيون يحثون زيلينسكي على بدء مفاوضات فورية مع روسيا

وجه فريق من النواب الأوكرانيين بقيادة فاديم نوفينسكي نداء إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يطالبونه فيه ببدء المفاوضات الفورية مع روسيا.

وجاء في الطلب الذي نشره نوفينسكي على "فيسبوك" وحمل تواقيع 7 نواب: "نناشدكم البدء الفوري في مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول شروط إنهاء المواجهة وإبرام اتفاق مناسب".

ودعا النواب أيضا البرلمان الأوكراني "الرادا" إلى "تشكيل مجموعة للمشاورات الاستراتيجية مع مجلسي الجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية".

اعلان حظر التجول الليلي في العاصمة الأوكرانية

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فرض حظر التجول ليليا في العاصمة الأوكرانية للحفاظ على أمن السكان على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف كليتشكو: "أعلن فرض حظر التجول ويجب أن يعلم المواطنون أنه لن يكون هناك أي تحرك في جميع أنحاء المدينة ليلا".

وقال إن "حظر التجول سيمتد من الساعة 22,00 حتى الساعة 07,00" مشيرا إلى أن وسائل النقل العام لن تعمل خلال هذه الفترة لكن محطات المترو ستبقى مفتوحة لاستخدامها ملاجئ في حال تعرض المدينة لضربات عسكرية".

وزارة الدفاع الروسية تعلن حصيلة العملية الخاصة في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن العملية التي ينفذها الجيش الروسي مستمرة، وأنها حققت جميع المهام المنوطة بها ليوم الخميس.

وقال: "تمكنت كتائب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اختراق الدفاع المجهز تجهيزا جيدا للقوات الأوكرانية، حيث توغلت بعمق 6-8 كيلومترات" في العمق الأوكراني "بفضل الدعم الناري من المدفعية الروسية والطيران الحربي الروسي".

وأضاف: "تم بنجاح تنفيذ جميع المهام الموكلة إلى القوات المسلحة الروسية لهذا اليوم".

وتابع: "كفل الاستخدام المشترك للغطاء الجوي والقوات المحمولة جوا في اتجاه القرم تقدم القوات الروسية إلى مدينة خيرسون.. هذا أتاح فتح قناة شمال شبه جزيرة القرم واستعادة إمدادات المياه لشبه الجزيرة"، التي كانت أوكرانيا قد قطعتها عن شبه الجزيرة الروسية.

وقال: "أسفرت الضربات الروسية عن تدمير 83 موقعا عسكريا أوكرانيا".

وختم: "منذ انطلاق عمليتنا العسكرية أسقطنا مقاتلتي Su-27، ومقاتلتي Su-24 وطائرة هليكوبتر وأربع طائرات هجومية بدون طيار من طراز (بيرقدار TB-2) تابعة للقوات الأوكرانية"

بوتين يتحدث عن العملية العسكرية في اوكرانيا

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الهجوم على اوكرانيا هو السبيل الوحيد للدفاع عن روسيا مضيفا ان المخاطر في مجال الأمن تشكلت بحيث لم يعد من الممكن التوصل لحل بأي طرق أخرى.

واوضح بوتين خلال اجتماعا عقده مع ممثلي قطاع الأعمال في البلاد لبحث تداعيات الأزمة مع أوكرانيا، ان مايجري في اوكرانيا هو اجراء اضطراري مشددا ان بلاده لولم تقدم على هذه الخطوة لواجهت تهديدا لا يعرف كيف كانت روسيا ستستمر بعده.

وقال بوتين إن "المخاطر في مجال الأمن تشكلت بحيث لم يعد من الممكن التوصل لحل بأي طرق أخرى"، وأن "المخاطر كان لها أن تؤثر على وجودنا وأعددنا أنفسنا لأي عقوبات".

وأضاف: "ما يجري الآن في أوكرانيا إجراء اضطراري، نحن لا ننوي إلحاق الضرر بالنظام العالمي الذي نحن جزء منه وعلى شركائنا إدراك ذلك".

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