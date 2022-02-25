أمير عبد اللهيان يناقش نظيره المجري لتسهيل عودة الإيرانيين من اوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طالب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو بالمساعدة في تسهيل نقل الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا والطلاب الإيرانيين إلى إيران عبر الأراضي المجرية.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أكد أمير عبد اللهيان، في الوقت الذي أعرب فيه عن قلقه بشأن الإجراءات التي اتخذها الناتو في خلق أزمة في منطقة أوروبا الشرقية، على دعم الحلول السياسية لحل الأزمة في أوكرانيا.

كما أعرب وزير الخارجية المجري عن قلقه البالغ إزاء بدء العمليات العسكرية وأقر بالحاجة إلى استخدام الحلول السياسية والدبلوماسية، وأعرب عن أمله في إدارة أبعاد الأزمة والسيطرة عليها في أقرب وقت ممكن.

كما طلب وزير خارجيتنا من نظيره المجري المساعدة الإنسانية لهذا البلد لتسهيل نقل الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا عبر أراضيهم لبلادنا.

وذكّر أمير عبد اللهيان: المواطنون الإيرانيون، بمن فيهم الطلاب وعائلات الدبلوماسيين وغيرهم من الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا، يريدون دخول الحدود البولندية المجرية للعودة إلى بلدنا.

وردا على ذلك، شدد وزير الخارجية المجري على أن "بلاده تبذل جهدا في متابعة نقل المواطنين الإيرانيين عبر الأراضي المجرية وستصدر الأوامر اللازمة لقبول الإيرانيين بدون تأشيرة على الأراضي المجرية وتقديم التسهيلات الفورية لعودتهم إلى إيران ".

وثمن أمير عبد اللهيان جهود الحكومة المجرية في المساعدة وتوفير التسهيلات اللازمة للإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا لمغادرة البلاد بأمان.

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