الولايات المتحدة تستعد لتزويد أوكرانيا براجمات صواريخ بعيدة المدى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشير المسؤولون إلى أن "الإدارة تميل إلى تقديم تلك الأنظمة لأوكرانيا في إطار الحزمة الأوسع من المساعدات العسكرية التي قد يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل".

وتحدث وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، عن أن القوات الأوكرانية بأمسّ الحاجة إلى تلك الأنظمة من أجل التصدي للقوات الروسية.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين لتزويد أوكرانيا بتلك الأسلحة".

وطلبت أوكرانيا كذلك أنظمة "HIMARS"، وهي راجمات صواريخ خفيفة متحركة قادرة على إطلاق الأنواع ذاتها من الصواريخ التي تطلقها راجمات "MLRS".

يذكر أنّ الولايات المتحدة سلّمت قبل أيام، دفعة ثانية من مروحيات "مي-17" روسية الصنع إلى أوكرانيا، كانت قد اشترتها من روسيا في أوقات سابقة.

كما كشفت موسكو أن الولايات المتحدة "ستسلم إلى كييف عشرات مدافع الهاوتزر وآلاف المقذوفات المدفعية ومئات ناقلات الجند المدرعة بالإضافة إلى مروحيات روسية الصنع من طراز "مي-17"، وأوضحت أنّها "كانت مخصصة أصلاً لقوات الحكومة الأفغانية المنهارة".

/انتهى/