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٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٥٤ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 224 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 224 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن تسجيل 224 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم السبت، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 136 الفا و390 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 7 الفا و39 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و30 الفا و943 شخصا.

وأضافت أن 3 آلاف و966 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و616 الفا و633 شخصا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1922215
https://ar.mehrnews.com/news/1922215/

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