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٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٤٦ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 207 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 207 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن تسجيل 207 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الاثنين، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 136 الفا و838 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 10 الفا و962 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و51 الفا و429 شخصا.

وأضافت أن 3 آلاف و952 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و652 الفا و188 شخصا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1922265
https://ar.mehrnews.com/news/1922265/

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