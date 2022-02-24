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٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:٥٤ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 226 حالة وفاة ونحو 13 الف اصابة جديدة بكورونا

تسجيل 226 حالة وفاة ونحو 13 الف اصابة جديدة بكورونا

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 12 ألفا و957 إصابة و 226 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيراً الى تعافي 6 ملايين و 579 الف و 768 شخصا منذ بداية الجائحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في تقرير العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية: "منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 12 الفا و957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و 11 الفا و 932 إصابة مؤكدة.

وأعلن تقرير وزارة الصحة عن تعافي 6 ملايين و 579 الف و 768 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

هذا وتلقّى حتى الآن 62 مليونا و 661 ألفا و 757 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 297 ألفا و 216 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 22 مليونا و 775 ألفا و 852 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 140 مليونا و 734 ألفا و825 جرعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1922175
https://ar.mehrnews.com/news/1922175/

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