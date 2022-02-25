تسجيل 214 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الجمعة، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 136 الفا و166 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 11 الفا و972إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و23 الفا و904 شخصا.

وأضافت أن 4آلاف و197 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و602 الفا و417 شخصا لغاية الآن.

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