مساعد وزير الخارجية الايراني يدعو بولندا لتسهيل اجلاء الرعايا الايرانية عبر اراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الايراني، حبيب الله زاده، التقى اليوم السبت، بالسفير البولندي لدى طهران، وبحث معه تسهيل إجلاء الرعايا الايرانيين المقيمين بأوكرانيا عبر الاراضي البولندية.

وأشار حبيب الله زاده، في هذا السياق، إلى الاجراءات التي اتخذتها السفارة الايرانية لدى بولندا، مؤكدا على اهمية تامين عودة مواطني الجمهورية الاسلامية وضمان وصولهم بسلام الى ارض الوطن، داعياً السلطات البولندبة، بتقديم المساعدة واصدار التصاريح اللازمة لتسهيل عملية اجلاء الرعايا الايرانيين من اوكرانيا.

ومن جهته، اشار السفير البولندي لدى ايران الى زيادة تدفق النازحين الاوكرانيين ورعايا الدول الاخرى المقيمين في هذا البلد، صوب جمهورية بولندا، مضافا الى الاجراءات التي اتخذتها وارسو في هذا الخصوص، مؤكدا على استعداد بلاده للتعاون مع الايرانيين الذين يرغبون في مغادرة اوكرانيا عبر الاراضي البولندية.

/انتهى/