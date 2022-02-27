نقل اكثر من 200 شخص من الرعايا الايرانيين المقيمين بأوكرانيا الى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، في مقابلة تلفزيونية حول وضع الطلاب والإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا بسبب الأزمة في أوكرانيا: الوضع في أوكرانيا استثنائي للغاية لدرجة أننا حاولنا في المرحلة الأولى وحتى الآن ابعاد الطلاب والإيرانيين المقيميين في اوكرانيا عن المدن شديدة الخطورة. وبسبب حالة اعلان حظر التجول في أوكرانيا، لم يكن من الممكن خروج جميع الإيرانيين يوم السبت.

وتابع: "المرحلة الثانية هي نقل الإيرانيين إلى الحدود الغربية لأوكرانيا. حاولت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية إجلاء الرعايا الايرانيين المقيمين بأوكرانيا بالسكك الحديدية وغيرها من الطرق، بحيث تم توفير السيارات والامكانيات لـ جميع الرعايا الايرانيين ".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية في بلادنا: الوضع على الحدود البولندية الرومانية ليس في حالة جيدة، هناك من 8 إلى 10 كيلومترات من قوائم الانتظار لدخول بولندا، ووصلت مجموعات الطلاب إلى بولندا بعد ظهر يوم السبت وتم اسكان 30 منهم في أماكن إقامة في بولندا.

وقال خطيب زاده إنه بالتنسيق مع السفارة الإيرانية في أوكرانيا تم نقل أكثر من 200 طالب إيراني بالقطار إلى الحدود الغربية لإرسالهم إلى البلاد، بسبب حالة اعلان حظر التجول لا يمكن إرسال بقية الطلاب والرعايا الإيرانيين المقيمين، وقد نقلتهم السفارة إلى مناطق أكثر أمانًا.

وأضاف خطيب زاده: "بقي عدد قليل من الايرانيين في كييف والدبلوماسيين الإيرانيين باقون في المدينة من أجل نقل الرعايا بامان و لم يتم الإبلاغ عن أي مشكلة حتى الآن، كانت هناك مخاوف متفرقة تم تناولها.

وأضاف: "نحن أيضًا على اتصال بالسفارة الأوكرانية في طهران وطلبنا منهم توفير ممر آمن للإيرانيين وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي مشكلة وهناك مخاوف متفرقة حاولنا حلها".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية في النهاية إلى أن "أي إيراني لديه مشكلة في أي مكان في الحدود وفي المدن يمكنه الاتصال بأرقام الاتصال المدرجة في موقع وزارة الخارجية والشبكات الاجتماعية ليتم نقله في أسرع وقت ممكن ".

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