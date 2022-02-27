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٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:٥٠ م

مصر تدرج 16 من قيادات 'الإخوان' في قوائم الإرهاب

مصر تدرج 16 من قيادات 'الإخوان' في قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض المصرية بتأييد قرار محكمة الجنايات الذي قضى بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 من جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الكيانات الإرهابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قضت محكمة النقض بدائرتها الجنائية برئاسة المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 13 الشهر الماضي، الذي قضى بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 من قيادات «جماعة الإخوان» في قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار عن محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وتضم القائمة كلاً من: أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، محمود عزت، إبراهيم منير من قيادات جماعة الإخوان المحظورة في مصر فضلاً عن آخرين.

وجاء حكم محكمة النقض يوم امس الذي تم الطعن به من عبد المنعم أبو الفتوح و6 آخرين من الذين صدر الحكم الجنائي عليهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1922238
https://ar.mehrnews.com/news/1922238/

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