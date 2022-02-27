اقامة اجتماع للمؤسسات الناشطة في تدريس اللغة الفارسية في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد الاجتماع الثامن للمؤسسات الناشطة في تدريس اللغة الفارسية في العالم يوم الأحد (27فبراير) في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية.

وحضر الاجتماع حداد عادل رئيس مؤسسة سعدي، شيخ الاسلامي مدير مركز الدراسات السياسية والدولية، خطيب زاده مدير مركز الدبلوماسية العامة والمتحدث باسم وزارة الخارجية، حجة الإسلام إيمانيبورمدير منظمة الثقافة الإسلامية، سالار أملي نائب وزير العلوم للشؤون الدولية.

وجدير بالذكر أنه في الاجتماع الثامن للمعاهد الناشطة في تدريس اللغة الفارسية في العالم، سيتم دراسة القدرات الدولية الكبيرة لتعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بالفارسية والنتائج في مجال تدريس اللغة الفارسية.

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