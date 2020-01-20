الدورة الرابعة عشرة لتعليم اللغة الفارسية تنطلق في اليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الدورة الرابعة عشرة لتعليم اللغة الفارسية في اليابان انطلقت بالتعاون مع معهد سعدي والمدرسة الايرانية يوم السبت الماضي في اليابان في سياق استمرار الأنشطة المتعلقة بتعلیم اللغة والأدب الفارسي. وقد شارك في هذه الدورة نحو 100 طالب من محبي اللغة الفارسية في اليابان وعدد من الاطفال الايرانيين المقيمين في اليابان./انتهى/
انطلقت الدورة الرابعة عشرة لتعليم اللغة الفارسية بالتعاون مع معهد "سعدي" لتعليم الفارسية والمدرسة الايرانية لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اليابان بحضور المستشار الثقافي الايراني "حسین دیوسالار ".
رمز الخبر 1901456
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