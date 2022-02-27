طهران مستعدة لوضع خطة دبلوماسية للمساعدة في حل النزاع في اوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني قال ان الجمهورية الإسلامية تدعم أي جهد دبلوماسي يؤدي إلى تسوية سلمية لحل النزاع في أوكرانيا.

واكد رئيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، بأن ايران الاسلامية وانطلاقا من ثوابتها على صعيد السياسية الخارجية، تخالف الهيمنة والاستسلام، وتدعم حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تتفهم الهواجس الامنية على مدى عقود من الزمن حيال مخطط التوسع الاطلسي، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على احترام وحدة الاراضي والسيادة الوطنية لجميع دول العالم.

واستطرد: نحن نعتقد بقوة، ان الدبلوماسية والالتزام الحقيقي بالتعهدات الدولية من جانب الاطراف جميعا، يشكّل السبيل الوحيد والعادل والدائم للخروج من الوضع الراهن. واكد رئيس الجمهورية، ضرورة الحفاظ على ارواح وممتلكات الرعايا (الايرانيين) والمدنيين والاحتكام الى القانون الدولي وحقوق الانسان، من جانب الاطراف كافة.

كما وجّه خطابه الى وزارة الخارجية وسائر الجهات المعنية في ايران، ان تقوم في اطار التعليمات السابقة باتخاذ ما يلزم للتسريع في وتيرة الاجراءات لحماية كافة الرعايا الايرانيين وخاصة طلاب الجامعات المقيمين في اوكرانيا./انتهى/