انتاج ایران من السيارات يشهد نموا بنسبة 7.3 بالمائة في العام الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الاحصائيات الصادرة عن منظومة "كدال" الصناعية ذكرت بان انتاج البلاد من مختلف انواع السيارات بلغ 828 الفا و 698 سيارة منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ في 20 اذار/مارس 2021) مسجلا نموا بنسبة 7.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونجحت مجموعة إيران خودرو الصناعية في إنتاج 429 الفا و823 سيارة في هذه الفترة وأصبحت أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد.

وبلغ انتاج مجموعة سايبا، كثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد، 293 الف و462 سيارة خلال نفس الفترة./انتهى/