اختتام المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اختتامية المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية "الدراسات المقارنة بین اللغة والأدب" مساءا الأربعاء في صالة الشهید مطهري لمجمع الفارابي بجامعة طهران.

إليكم نص الختامية:

السادة الأفاضل و السیدات الفضلیات

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

لقد عقدت اختتامیة المؤتمر الدولي الثاني للغة العربیة والتفاعل الحضاري الموسوم بـ (الدراسات المقارنة بین اللغة والأدب) في التاریخ 2022/03/2 مساءا في صالة الشهید مطهري لمجمع الفارابي بجامعة طهران مع حضور الأستاذ الدکتور حمید زارع رئیس مجمع الفارابي المحترم، و الأستاذ الدکتور سلیم الجصاني رئیس المؤتمر المحترم، والأستاذ الدکتور ناصر قاسمي الأمین العلمي للمؤتمر المحترم، والأستاذ الدکتور سعیدرضا منتظري المدیر التنفیذي للمؤتمر المحترم، و بعض أعضاء الهیئة التدریسیة في قسم اللغة العربیة وآدابها بالمجمع و بعض أساتذة جامعات أخری.



وفي ضوء ما ورد في البحوث من توصيات ومقترحات وما ورد من الحضور من التوصيات والمقترحات، فقد خرجت اللجنة العلمیة بالتوصيات التالية :

- یدعم المؤتمر الرؤی التجدیدیة الهادفة في تعزیز العلاقات اللغویة و الأدبیة بین العربیة و سائر اللغات.

- یدعو المؤتمر أقسام اللغة العربیة في کافة الجامعات إلی الاهتمام بدراسات مقارنة بین اللغة والأدب.

- یدعو المؤتمر إلی توحید الجهود و تنسیقها بین أقسام اللغة العربیة وآدابها وأقسام أخری من اللغات.

- قررت الأمانة العامة بإقامة النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للغة العربیة والتفاعل الحضاري برحاب جامعة الکوفة في السنة القادمة، فسوف یعلن الموضوع والمحاور والمواعید لاحقا.

- تقدم شهادات مشارکة وحضور بین المشارکین و الحاضرین خلال أسبوعین قادمین.

- ستطبع کل البحوث والمشارکات العلمیة التي تم التحکیم علیها سواء قدمت في الجلسات البحثیة أم لا، في مجموعة کتب وقائع المؤتمر الدولي الثاني الذي حصل علی رقم الإیداع الدولي من إیران والعراق.

وفي الختام أود أن أهنئكم جميعاً على نجاح هذا المؤتمر، وأن هذا المؤتمر لقد حقق الكثير من الانجازات، و أؤكد لكم أيها السادة والسيدات بأن التاريخ سيكتب عن ما أنجزتموه في هذه المدة من عمل رائع.



کما أود في هذا المجال أن أثمن الجهود التي قام بها المعنیون في مجمع الفارابي بجامعة طهران وجامعة الکوفة لتحضير هذا المؤتمر ، وما قاموا به من جهود كبيرة لعقد العديد من الجلسات البحثیة لاستعراض وجهات النظر وتقريبها حول الدراسات المقارنة بین اللغة والأدب، فاسمحوا لي أن أتقدم نيابة عن المؤتمر وباسمكم جميعاً بالشكر الجزيل لکل من ساهم في إنجاز هذا الصرح العظیم. و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِين.



الأمین العلمي للمؤتمر

أ.م.د. ناصر قاسمي

/انتهى/