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٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٨ م

العتبة الرضوية تشارك بأبرز مؤلفاتها في معرض كربلاء المقدسة

العتبة الرضوية تشارك بأبرز مؤلفاتها في معرض كربلاء المقدسة

أعلن رئيس إدارة العلاقات الدولية في العتبة الرضوية المقدسة الشيخ محمد ذوالفقاري، عن مشاركة العتبة الرضوية بمعرض القرآن الكريم في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشيخ ذوالفقاري إن معرض القرآن الكريم الذي أقيم في مدينة كربلاء المقدسة، شاركت به العتبات والبقاع المقدسة، والعديد من المراكز العلمية والدينية للعالم الإسلامي، حيث كان حضور العتبة الرضوية المقدسة مرموقا ولامعا.

وأضاف أن العتبة الرضوية المقدسة شاركت في المعرض، من خلال مجمع البحوث الإسلامية للعتبة الرضوية المقدسة، الذي قدم العديد من الكتب والمؤلفات العلمية الدينية القيمة، مشيرا إلى عرض كتاب "المعجم في فقه لغة القرآن وسر البلاغة" في المعرض.

وأوضح رئيس إدارة العلاقات الدولية أن معرض القرآن الكريم في العراق يهتم بموضوعات محددة، وإن مشاركة العتبة الرضوية المقدسة بإصدارات مختلفة من القرآن الكريم، والمؤلفات الدينية بمختلف اللغات يهدف لنشر هذه الكتب بشكل أوسع في العالم الإسلامي.

/انتهی/

رمز الخبر 1922362
https://ar.mehrnews.com/news/1922362/

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