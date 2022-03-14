دعوة للمشاركة في المعرض الدولي للقرآن في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعی المدير العام لمكتب الدعوة والتبلیغ بمعاونیة القرآن والعترة التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إیران "حامد منيري" جميع النشطاء والخبراء في الساحة القرآنية للمشاركة في المعرض الدولي التاسع والعشرين للقرآن الكريم في العاصمة الايرانية طهران.



وأشار إلى أن المعرض الدولي للقرآن في إیران بنسخته الـ29 سیقام حضورياً في مصلى "الامام الخميني(رض) وسط العاصمة الايرانية طهران، مطالباً جميع النشطاء والخبراء في الساحة القرآنية إرسال خططهم وأفكارهم في هذا المجال.



وطلب من المتقدمين والناشطين في الساحة القرآنية إرسال أفكارهم وخططهم إلى البريد الالكتروني التالي quran291401@gmail.com.



وتجدر الاشارة الى أن الدورة الـ29 من المعرض الدولي للقرآن الكريم في إیران ستقام 15 لغایة 27 شهر رمضان المبارك (17 لغاية 29 إبریل / نيسان المقبل) في مصلى "الامام الخميني(رض)" وسط العاصمة الايرانية طهران.



وسيقام هذا المعرض حضورياً ومع ضرورة التقيد التام بالبروتوكولات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحدّ من تفشي فيروس كورونا".

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