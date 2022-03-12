إقامة فعاليات المعرض الدولي للقرآن في إیران حضورياً لهذا العام

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اعلن عن ذلك، نائب وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في إیران في شؤون القرآن والعترة "علي رضا معاف" قائلاً: "سيقام هذا المعرض لمدة 12 يوماً في مصلى "الامام الخميني(رض)" وسط العاصمة الايرانية طهران في رمضان المقبل".

وأضاف أن "هذا المعرض سينعقد حضورياً وذلك مع ضرورة التقيد التام بالبروتوكولات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا".

وأشار إلى أن "المعرض الـ29 الدولي للقرآن الكريم في إیران سيكون أكثر محدودية مما كان عليه في السنوات السابقة"، مضيفاً أن "المعرض سیقام 15 لغایة 27 شهر رمضان المبارك(17 لغاية 29 إبریل/ نيسان المقبل) في مصلى الامام الخميني(رض) وسط العاصمة الايرانية طهران".

وأضاف أنه "نظراً لانحسار الموجة السادسة لفيروس كورونا في الجمهورية الاسلامية الايرانية، سيقام المعرض الدولي للكتاب، والمعرض الدولي للقرآن لهذا العام حضورياً".

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ28 من المعرض الدولي للقرآن الكريم في إیران أقيمت عبر الفضاء الافتراضي./انتهی/