البرلمان العراقي يصوت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر نيابي في تصريح، ان “قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حظي بموافقة 203 نواب، فيما رفض 62 نائبا فتح الترشح مرة أخرى”.

وكان مجلس النواب العراقي ال قد عقد جلسته اليوم السبت بحضور 265 نائبا.

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