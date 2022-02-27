التصويت لرئاسة الجمهورية سيكون على اساس التحالفات والمصالح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اسماعيل، ان “الاحزاب السياسية لن تنظر الى المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية كشخصيات سواء كانت معروفة بالوسط السياسي او غير ذلك، وانما ستذهب باتجاه التصويت لحلفائها الذين قدموا المرشحين للمنصب المذكور”.

واضاف ان “التصويت لرئاسة الجمهورية او المناصب الاخرى يكون على اساس المصالح المشتركة بين الاحزاب المتحالفة، وليس على اساس الخبرة والاختصاص وباقي المواصفات الواجب توفرها بالشخصية المرشحة”.

وبين ان “الاقليم لديه شخصيات كثيرة افضل من المرشحين الحاليين لمنصب رئيس الجمهورية، اذ تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءة والوطنية والروح القيادية لخدمة العراق بافضل شكل”.

ولفت الى ان “الديمقراطية الحرة غير موجودة في مسألة التصويت لصالح الشخصيات المرشحة لمختلف المناصب وليس رئاسة الجمهورية فحسب”.

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