تمكننا من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع بحجة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العمید يحيى سریع، اليوم الثلاثاء، أن الجيش واللجان الشعبية في البلاد نجحوا في إسقاط طائرة مسیرة أمريكية خلال عملية في محافظة حجة،

وجاءت العملية في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع مؤخرا: "إن ادعاء التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي بأن القوات المسلحة اليمنية استخدمت مواقع مدنية لأغراض عسكرية غير صحيح وهو ليس الا حجة لاستهداف المنشآت المدنية.

وأضاف يحيى سريع: "نؤكد أن هجوم التحالف السعودي المعتدي على المنشآت المدنية لن يحقق أهداف العدوان في دحر إرادة الشعب اليمني، ولن تمر هذه الهجمات دون رد ومعاقبة".

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