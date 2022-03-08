  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٨:٥٣ م

ضمن الحملة الشرسة على روسيا؛

بايدن يعلن فرض حظر على النفط الروسي

بايدن يعلن فرض حظر على النفط الروسي

أعلن الرئيس الامريكي ماء اليوم الثلاثاء عن فرض حظر على النفط الروسي وذلك في ايطار الحملة الشرسة التي تشنها أمريكية والدول الغربية على روسيا بعد اطلاقها العنلية العسكرية في اوكرانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن مساء اليوم الثلاثاء عن فرض حظر على النفط الروسي، مشيراً إلى أن قرار حظر جميع واردات النفط الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا.

وأشار بايدن في كلمة له ان أمريكيا تعمل مع شركائها الأوروبيين لوضع استراتيجية طويلة الأمد لوقف الاعتماد على النفط الروسي.

وفي اعتراف منه بأن النفط الروسي مهم جداً لأمريكيا والدول الغربية، ادعى بايدن ان دفاعه عن اوكرانيا سيضر أمريكيا أيضاً، قائلاً: "الدفاع عن الحرية سيكلفنا أيضاً هنا في الولايات المتحدة"./انتهى/

رمز الخبر 1922442
https://ar.mehrnews.com/news/1922442/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات