بايدن يعلن فرض حظر على النفط الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن مساء اليوم الثلاثاء عن فرض حظر على النفط الروسي، مشيراً إلى أن قرار حظر جميع واردات النفط الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا.
وأشار بايدن في كلمة له ان أمريكيا تعمل مع شركائها الأوروبيين لوضع استراتيجية طويلة الأمد لوقف الاعتماد على النفط الروسي.
وفي اعتراف منه بأن النفط الروسي مهم جداً لأمريكيا والدول الغربية، ادعى بايدن ان دفاعه عن اوكرانيا سيضر أمريكيا أيضاً، قائلاً: "الدفاع عن الحرية سيكلفنا أيضاً هنا في الولايات المتحدة"./انتهى/
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