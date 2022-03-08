بايدن يعلن فرض حظر على النفط الروسي

أعلن الرئيس الامريكي ماء اليوم الثلاثاء عن فرض حظر على النفط الروسي وذلك في ايطار الحملة الشرسة التي تشنها أمريكية والدول الغربية على روسيا بعد اطلاقها العنلية العسكرية في اوكرانيا.