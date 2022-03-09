الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في تصريح صحفي، إن فرض العقوبات على صادرات النفط والغاز من روسيا سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية تؤثر على جميع الأطراف.

وأضاف المتحدث: "الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي. وان هذه العقوبات لن تجلب لنا السلام والأمن، ولن تؤدي إلا إلى مشاكل خطيرة للاقتصاد ونوعية الحياة في البلدان المعنية".

وأكد أنه "في مثل هذا السيناريو سيخسر الجميع. العقوبات لن تؤدي إلا إلى زيادة الخلافات والمواجهة".

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