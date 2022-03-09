  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٢:١٣ م

وزارة الخارجية الصينية:

الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية

الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية

حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، من عواقب فرض عقوبات تستهدف صادرات الطاقة الروسية، وأكدت أن جميع الأطراف ستخسر من هذه الخطوة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في تصريح صحفي، إن فرض العقوبات على صادرات النفط والغاز من روسيا سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية تؤثر على جميع الأطراف.

وأضاف المتحدث: "الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي. وان هذه العقوبات لن تجلب لنا السلام والأمن، ولن تؤدي إلا إلى مشاكل خطيرة للاقتصاد ونوعية الحياة في البلدان المعنية".

وأكد أنه "في مثل هذا السيناريو سيخسر الجميع. العقوبات لن تؤدي إلا إلى زيادة الخلافات والمواجهة".

/انتهى/

رمز الخبر 1922451
https://ar.mehrnews.com/news/1922451/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 8 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات