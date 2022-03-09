شمخاني يوقع على وثيقة تعاون أمنية مشتركة بين إيران وأوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الأول من زيارة أمين المجلس الأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني الرسمية إلى أوزبكستان، تم التوقيع على وثيقة لتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أوزبكستان في العاصمة طشقند.

وان هذه الوثيقة التي تم توقيعها من قبل الحكومة الأوزبكية و امين المجلس الاعلى للامن القوي الاوزبكي فيكور محمود اوف تمهد الطريق للتعاون المشترك بين طهران وطشقند في مكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود.

وفي إطار توقيع هذه الوثيقة، بدأت مجموعة واسعة من التعاون الاستخباراتي والأمني بين البلدين، وتعقد اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة سنويًا لتقييم نتائج التعاون في طهران وطشقند.

وفي وقت سابق اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، الادميرال "علي شمخاني"، عبر تغريدة له على موقع تويتر ان تفعيل الطاقات بهدف ترسيخ استقرار مستديم في المنطقة، شرط اساس لتطوير وتعزيز سياسية التعاون الاقليمي لدى الحكومة الثالثة عشرة في ايران.

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