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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١:٠٨ م

اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة تطال أكثر من 20 مواطناً

اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة تطال أكثر من 20 مواطناً

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء ٩/٣/٢٠٢٢، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال تقوم بإزالة صور المحرر عبد الرحيم بشكار من أمام منزله خلال اقتحامه فجر اليوم في نابلس.

/انتهى/

رمز الخبر 1922452
https://ar.mehrnews.com/news/1922452/

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