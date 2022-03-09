اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة تطال أكثر من 20 مواطناً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال تقوم بإزالة صور المحرر عبد الرحيم بشكار من أمام منزله خلال اقتحامه فجر اليوم في نابلس.

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