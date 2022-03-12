الاتفاق متاح إذا كان الجانب الأمريكي واقعيا/تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر 6 ملايين

عبر تغريدة له؛ وزير الخارجية الايراني: الاتفاق متاح إذا كان الجانب الأمريكي واقعياعبر تغريدة له؛ وزير الخارجية الايراني: الاتفاق متاح إذا كان الجانب الأمريكي واقعيا

قال وزير الخارجية الايراني إن الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم، الاتفاق متاح إذا تصرف الجانب الأمريكي بواقعية وثبات.

في فيينا؛ باقري يلتقي انريكي مورا في اطار الجولة الثامنة من مفاوضات الغاء الحظر

اجتمع مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني اليوم الجمعة مع المنسق الاوروبي لمفاوضات فيينا انريكي مورا في اطار الجولة الثامنة من مفاوضات الغاء الحظر.

عبر تغريدة له: خطيب زاده: التوقف المؤقت لمحادثات فيينا يمكن ان يمهد الطريق لحل القضايا المتبقية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إن التوقف المؤقت لمحادثات فيينا يمكن أن يمهد الطريق لحل القضايا المتبقية والعودة النهائية.

في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ63: رمضاني: إيران ولبنان تتمتعان بقدرات جيدة في مجال الترجمة وتبادل الأعمال

قال المدير العام لدار الكتاب والأدب الإيراني ان كلا البلدين ايران ولبنان يتمتعان بقدرات جيدة في مجال الترجمة وتبادل الأعمال، وحضورنا في هذا المعرض يمكن أن يكون فرصة جيدة لتبادل الخبرات وأعمال دور النشر في البلدين.

خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية بولندا؛ أمير عبداللهيان: إيران لا تعتبر الحرب في أوكرانيا واليمن حلاً

اعتبر وزير الخارجية الايراني موقف بلادنا القائم على إنهاء الأزمة الأوكرانية من خلال حل سياسي، مضيفا: "لا نعتبر الحرب حلاً لا في أوكرانيا ولا في اليمن ولا في أفغانستان ولا في أي مكان في العالم".

وزارة الصحة: تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر 6 ملايين شخص

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، في تقريرها اليومي أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 139حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل تعافي أكثر من 6 ملايين شخص حتى الآن.

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