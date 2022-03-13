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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١:٥٢ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 118 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 118 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاحد عن تسجيل 118 حالة وفاة و 3330 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و949 شخصا، وأشارت الى تسجيل 3 الاف و330 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 123 الفا و 93 شخصا.

وأضافت: "أن 2 آلاف و832 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت: "ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و779 الفا و494 اشخاص لغاية الآن".

وأعلنت وزارة الصحة، بأن 48 مليونا و250 الفا و947 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1922539
https://ar.mehrnews.com/news/1922539/

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