تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للانباء أن دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليوم الخميس، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و572 شخصا.

وجاء في التقرير أنه تم تسجيل6 الاف و424 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و113 الف و591 شخصا.

وعن المتعافيين من الفايروس قالت الوزارة أن اجمالي عدد المتعافين من الفايروس و المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و671 الفا و892 شخصا لغاية الآن.

/انتهى/