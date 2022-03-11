تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليوم الجمعة، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و711 شخصا.

وجاء في التقرير أنه تم تسجيل3 الاف و953 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و117 الف و544 شخصا.

وعن المتعافيين من الفيروس قالت الوزارة أن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس و المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و768 الفا و271 شخصا لغاية الآن.

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