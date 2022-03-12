  1. إيران
  2. المجتمع
١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٣:٥٦ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 120 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 120 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت عن تسجيل 120 حالة وفاة و 2219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و831 شخصا، وأشارت الى تسجيل 2 الاف و219 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 119 الفا و 763 شخصا.

وأضافت: "أن 2 آلاف و921 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت: "ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و774 الفا و197اشخاص لغاية الآن".

وأعلنت وزارة الصحة، بأن 48 مليونا و179 الفا و304 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1922517
https://ar.mehrnews.com/news/1922517/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 11 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات