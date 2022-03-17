آية الله السيستاني يعزي بوفاة المرجع الديني جرجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توفي المرجع الديني آية الله علوي جرجاني، يوم الثلاثاء، إثر سكتة قلبية في مستشفى الشهيد بهشتي في مدينة قم المقدسة.

وأعلن مكتب آية الله العظمى علوي جرجاني، في بيان، وفاة هذا المرجع الديني يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بعد أيام من جهود الفريق الطبي. وقدم المكتب التعازي بوفاة آية الله العظمى علوي جرجاني، منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن مراسم التشييع والدفن في وقت لاحق.

وولد آية الله العظمى علوي جرجاني في مدينة النجف الأشرف في يونيو 1939. كان والده السيد سجاد العلوي الجرجاني، شخصية معروفة في محافظة مازندران بإيران./انتهى/